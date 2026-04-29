Estudiante es herido con objeto punzocortante en colegio de Veraguas

Un hecho de violencia escolar se registró en el Colegio Padre Juan José Cánovas, en la provincia de Veraguas , donde un estudiante fue agredido con un objeto punzocortante por otro alumno dentro de las instalaciones.

El incidente ocurrió en la cafetería del centro educativo, dejando al menor herido en uno de sus brazos. Tras lo sucedido, fue trasladado al Hospital Luis “Chicho” Fábrega para recibir atención médica.

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Violencia escolar en Veraguas: estudiante herido con arma blanca

Las autoridades del plantel dieron aviso inmediato a las entidades correspondientes a través de la dirección del colegio, activando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La madre del estudiante afectado manifestó su preocupación por lo ocurrido, señalando que “gracias a Dios fue en el brazo”, y cuestionó que un incidente de este tipo haya escalado al uso de un objeto peligroso.

Por su parte, la directora del colegio informó que el caso fue remitido al gabinete de disciplina, mientras se contempla brindar atención psicológica o psiquiátrica a los involucrados.

Este hecho vuelve a encender las alertas sobre la violencia en centros educativos y la necesidad de reforzar medidas de prevención y convivencia escolar.