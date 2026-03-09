MEDUCA inicia entrega del Almuerzo Escolar Saludable en 2,001 escuelas

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que inició la entrega de alimentos del programa Almuerzo Escolar Saludable en las 16 regiones educativas del país. Este año el programa se amplía con la incorporación de 1,001 nuevas escuelas, lo que permitirá beneficiar a unos 47 mil estudiantes adicionales.

MEDUCA explica que más de 248 mil estudiantes beneficiados

De acuerdo con el Meduca, el programa alcanza actualmente a 248 mil estudiantes distribuidos en 2,001 centros educativos en todo el país. La iniciativa busca garantizar una alimentación balanceada para los alumnos, contribuyendo a mejorar su nutrición, bienestar y rendimiento académico.

Apoyo a la educación y la nutrición

El programa Almuerzo Escolar Saludable forma parte de las estrategias del Ministerio de Educación para fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias, especialmente en comunidades donde el acceso a una alimentación adecuada puede ser limitado.

Las autoridades destacaron que la expansión del programa refuerza el compromiso del Estado con la salud y el desarrollo integral de los estudiantes panameños.