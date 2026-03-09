Panamá pide disculpas a Brasil por deportación del exministro Franklin Martins

El Gobierno de Panamá presentó disculpas formales a Brasil por la deportación del periodista y exministro brasileño Franklin Martins, quien fue retenido el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando realizaba una escala en un viaje hacia Guatemala.

La información fue divulgada por la Asociación Brasileña de Prensa, que publicó la carta enviada por el canciller panameño.

Cancillería atribuye el incidente a sistema migratorio

En la misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, explicó que el incidente se debió a la aplicación automática de procedimientos migratorios basados en sistemas de alerta automatizados.

Según el documento, la situación fue producto del funcionamiento de estos sistemas y no refleja el respeto y la consideración que Panamá tiene por la trayectoria pública de Martins.

Retención durante escala aérea

De acuerdo con el propio exministro, tras desembarcar en el aeropuerto panameño durante la conexión aérea, agentes migratorios revisaron su pasaporte y lo trasladaron a una sala reservada, donde fue interrogado durante varias horas.

Durante el interrogatorio, los funcionarios le formularon preguntas sobre una detención que sufrió en 1968 en Brasil, durante el periodo de la Dictadura militar en Brasil.

Martins sostuvo que la deportación pudo estar relacionada con registros en sistemas de seguridad internacional vinculados a su pasado como opositor a la dictadura militar y su participación en movimientos guerrilleros de la época.

Regreso a Brasil tras el incidente

Después de permanecer varias horas retenido en diferentes áreas de migración, las autoridades le informaron que no podría continuar su viaje hacia Guatemala y lo embarcaron en un vuelo de regreso a Río de Janeiro.

Tras gestiones diplomáticas del Gobierno brasileño, Panamá envió la carta de disculpas a la Cancillería de Brasil, en la que también aseguró que Martins será “siempre bienvenido” en el país.

