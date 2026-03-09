Presidente Trump confirma que Australia dará asilo a futbolistas de la selección femenina de Irán

Tras una llamada clave con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, el presidente Donald Trump aseguró que cinco futbolistas iraníes ya recibieron asilo, respondiendo a la petición de seguridad de Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán.

También te puede interesar: Irán designa a su nuevo guía supremo tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Gestiones del presidente Donald Trump para el asilo en Australia

El presidente Trump utilizó su red Truth Social para informar sobre el avance de las negociaciones con el primer ministro Albanese. Según el mandatario estadounidense, la medida busca proteger a las atletas que se negaron a cantar el himno nacional de Irán durante la Copa de Asia en territorio australiano.

Esta acción de protesta generó temores inmediatos sobre represalias del régimen contra las 26 integrantes de la delegación y sus familias, especialmente tras los recientes bombardeos en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031085109001203737?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Australia aceptó conceder asilo a algunas integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidiera garantizar la seguridad de las futbolistas.… pic.twitter.com/G3ohEEURam — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Presidente Trump advierte riesgos para las familias en Irán

Pese al éxito de las gestiones diplomáticas, el presidente Donald Trump señaló que algunas integrantes de la selección sienten la presión de regresar a su país de origen. El temor principal radica en posibles ataques o represalias contra sus familiares si ellas deciden permanecer bajo asilo en el extranjero.

La situación se desarrolla en un contexto de máxima alerta geopolítica, luego de operaciones militares que resultaron en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

El mandatario enfatizó que el gobierno australiano ya se está ocupando de los primeros casos, mientras la comunidad internacional observa de cerca la seguridad de las futbolistas que aún deben decidir su futuro.