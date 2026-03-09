Panamá Entrevistas -

Estados Unidos busca el control de la región, opina Oriel Ortega

Oriel Ortega, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), señaló que este es un momento muy importante dentro de la política de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde está en busca del control de la región, para evitar el dominio de potencias extranjeras. Además, explicó cómo el país ha sido una ruta utilizada parra el tráfico irregular y el narcotráfico.