Clásico Mundial de Béisbol Deportes -  6 de marzo de 2026 - 14:56

Clásico Mundial de Béisbol: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr., dos estadounidenses con Panamá

Panamá se medirá en este Clásico Mundial de Béisbol con los equipos de Cuba, Puerto Rico, Canadá y Colombia.

Logan Allen y Enrique Bradfield Jr.

Logan Allen y Enrique Bradfield Jr., roaster de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. 

@CLEGuardians / @enriquebradfield
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección Panameña de Béisbol incluyó en su nómina para el Clásico Mundial de Béisbol a dos jugadores nacidos en Estados Unidos de ascendencia panameña: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr.

Logan Allen, lanzador de los Guardianes de Cleveland, tiene madre panameña y durante el 2025 mantuvo una participación activa en las Grandes Ligas (MLB).

Tras una entrevista, el izquierdo aseguró "Me recibieron con los brazos abiertos y realmente he disfrutado estar cerca de ellos", al referirse a su equipo.

Por su parte, Enrique Bradfield Jr. , de padre panameño, destaca actualmente como el cuarto mejor prospecto de los Orioles de Baltimore.

Durante la temporada 2025, el jardinero registró un promedio de bateo de .242, conectando 64 imparables, incluidos 15 dobles, 2 triples y 3 cuadrangulares. Además, acumuló 19 carreras impulsadas, 49 anotadas, 41 bases por bolas y 66 ponches.

Embed - Enrique Bradfield Jr. on Instagram: "Q’ Xopa mi gente"
View this post on Instagram

Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

Viernes 6 de marzo

  • Cuba vs. Panamá

Sábado 7 de marzo

  • Panamá vs. Puerto Rico

Domingo 8 de marzo

  • Panamá vs. Canadá

Lunes 9 de marzo

  • Colombia vs. Panamá
En esta nota:
Seguir leyendo

VIDEO | EN VIVO Clásico Mundial de Béisbol: Panamá vs. Cuba

Panamá vs. Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol: hora y dónde ver el partido

Clásico Mundial de Béisbol: dónde y cuándo ver los juegos de Panamá en vivo

Recomendadas

Más Noticias