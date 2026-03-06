Clásico Mundial de Béisbol: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr., dos estadounidenses con Panamá

La Selección Panameña de Béisbol incluyó en su nómina para el Clásico Mundial de Béisbol a dos jugadores nacidos en Estados Unidos de ascendencia panameña: Logan Allen y Enrique Bradfield Jr.
Tras una entrevista, el izquierdo aseguró "Me recibieron con los brazos abiertos y realmente he disfrutado estar cerca de ellos", al referirse a su equipo.
Por su parte, Enrique Bradfield Jr. , de padre panameño, destaca actualmente como el cuarto mejor prospecto de los Orioles de Baltimore.
Durante la temporada 2025, el jardinero registró un promedio de bateo de .242, conectando 64 imparables, incluidos 15 dobles, 2 triples y 3 cuadrangulares. Además, acumuló 19 carreras impulsadas, 49 anotadas, 41 bases por bolas y 66 ponches.
Calendario de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol
Viernes 6 de marzo
- Cuba vs. Panamá
Sábado 7 de marzo
- Panamá vs. Puerto Rico
Domingo 8 de marzo
- Panamá vs. Canadá
Lunes 9 de marzo
- Colombia vs. Panamá