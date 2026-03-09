Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 11:33

Semana Santa en el Casco Antiguo: estas son las procesiones y sus fechas

De acuerdo con el cronograma oficial, todas las procesiones de Semana Santa partirán desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

Semana Santa Internacional 2026

Semana Santa Internacional 2026, el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el marco de la Semana Santa Internacional 2026, el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, uno de los puntos más concurridos del país, será el escenario de las tradicionales procesiones católicas.

De acuerdo con el cronograma oficial, todos los recorridos partirán desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Durante siete días, los visitantes podrán recorrer los templos históricos del sector, participar en las actividades religiosas y disfrutar de la gastronomía panameña.

Calendario de procesiones en Semana Santa en el Casco Antiguo

Viernes de Dolores

  • Día: viernes 27 de marzo
  • Hora: 7:00 p.m. (misa 5:00 p.m.)

Domingo de Ramos

  • Día: domingo 29 de marzo
  • Hora: 5:00 p.m. (4:00 p.m.)

Martes Santo

  • Día: martes 31 de marzo
  • Hora: 7:00 p.m. (misa 6:00 p.m.)

Miércoles Santo

  • Día: miércoles 1 de abril
  • Hora: 7:00 (misa 6:00 p.m.)

Jueves Santo

  • Día: jueves 2 de abril
  • Hora: 7:00 p.m. (misa 5:30 p.m.)

Viernes Santos

  • Día: viernes 3 de abril
  • Hora: 7:00 a.m.

Domingo de Resurrección

  • Día: domingo 5 de abril
  • Hora: 9:00 a.m. (misa 10:00 a.m.)
