Semana Santa en el Casco Antiguo: estas son las procesiones y sus fechas

En el marco de la Semana Santa Internacional 2026, el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, uno de los puntos más concurridos del país, será el escenario de las tradicionales procesiones católicas.
Calendario de procesiones en Semana Santa en el Casco Antiguo
Viernes de Dolores
- Día: viernes 27 de marzo
- Hora: 7:00 p.m. (misa 5:00 p.m.)
Domingo de Ramos
- Día: domingo 29 de marzo
- Hora: 5:00 p.m. (4:00 p.m.)
Martes Santo
- Día: martes 31 de marzo
- Hora: 7:00 p.m. (misa 6:00 p.m.)
Miércoles Santo
- Día: miércoles 1 de abril
- Hora: 7:00 (misa 6:00 p.m.)
Jueves Santo
- Día: jueves 2 de abril
- Hora: 7:00 p.m. (misa 5:30 p.m.)
Viernes Santos
- Día: viernes 3 de abril
- Hora: 7:00 a.m.
Domingo de Resurrección
- Día: domingo 5 de abril
- Hora: 9:00 a.m. (misa 10:00 a.m.)