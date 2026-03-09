España abre becas para panameños: cómo aplicar y pedir información

El Reino de España abrió una convocatoria de becas para estudiar en ese país, dirigida al público en general, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
Cómo solicitar información
Las personas interesadas en aplicar pueden solicitar más detalles y orientación escribiendo al correo electrónico: [email protected] En el mensaje se recomienda indicar que son ciudadanos panameños, lo que permitirá activar el beneficio de matrícula gratuita y completar el proceso de registro.
Oportunidades de formación internacional
Este tipo de convocatorias busca fortalecer la formación académica y profesional de estudiantes y especialistas, al tiempo que promueve el intercambio educativo entre Panamá y España.
Las autoridades invitan a los interesados a consultar los requisitos específicos de cada programa, ya que estos pueden variar según el área de estudio y la institución que lo ofrece.