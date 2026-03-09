España abre becas para panameños: cómo aplicar y pedir información

El Reino de España abrió una convocatoria de becas para estudiar en ese país, dirigida al público en general, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Según la Cancillería, la modalidad de las becas será presencial y la fecha de cierre de la convocatoria dependerá del programa académico que seleccione cada aspirante.

Contenido relacionado: Panamá pide disculpas a Brasil por deportación del exministro Franklin Martins

Cómo solicitar información

Las personas interesadas en aplicar pueden solicitar más detalles y orientación escribiendo al correo electrónico: [email protected] En el mensaje se recomienda indicar que son ciudadanos panameños, lo que permitirá activar el beneficio de matrícula gratuita y completar el proceso de registro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031076130753798394?s=20&partner=&hide_thread=false El Reino de España ha abierto la convocatoria de becas para estudiar en ese país, la cual está dirigida a todo público.@CancilleriaPma detalla que la modalidad de las becas será presencial y la fecha de cierre de la convocatoria dependerá según el programa seleccionado por el… pic.twitter.com/AIotNg8I51 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Oportunidades de formación internacional

Este tipo de convocatorias busca fortalecer la formación académica y profesional de estudiantes y especialistas, al tiempo que promueve el intercambio educativo entre Panamá y España.

Las autoridades invitan a los interesados a consultar los requisitos específicos de cada programa, ya que estos pueden variar según el área de estudio y la institución que lo ofrece.