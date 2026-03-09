Festival por aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé destaca a artesanos y emprendedores

Emprendedores y artesanos exhibieron y vendieron sus productos durante los Mercados Creativos y Artesanales organizados por el Ministerio de Cultura (MiCultura), en el marco de la celebración del 29 aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé .

La actividad se desarrolló durante el Festival de Danza Jequi, evento que reunió a residentes y visitantes para destacar la riqueza cultural, las tradiciones y el talento local de la región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Cooperación internacional impulsa educación, turismo y capacitación en Panamá

Espacio para el emprendimiento y la cultura

A través de los mercados creativos, los participantes tuvieron la oportunidad de promocionar y comercializar artesanías, productos locales y propuestas creativas, impulsando así el emprendimiento y la economía cultural en la comarca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031022575376097682?s=20&partner=&hide_thread=false Este fin de semana más de 40 emprendedores y artesanos lograron exhibir y vender sus productos, a través de los Mercados Creativos y Artesanales de @MiCulturaPma, como parte de la celebración por el 29 aniversario de la Comarca Ngäbe Buglé, en el Festival de Danza Jequi.



En esta… pic.twitter.com/6FEAvGNz5z — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Estas iniciativas forman parte de los programas de MiCultura destinados a fortalecer el sector artesanal y brindar espacios de visibilidad a los creadores locales.

Actividades para toda la comunidad

Durante la jornada también se realizaron diversas actividades culturales y recreativas dirigidas a toda la comunidad.

Entre ellas destacaron caminatas, presentaciones de décimas, espectáculos artísticos, actividades deportivas y espacios recreativos, que complementaron la celebración del aniversario de la comarca.

Las autoridades culturales resaltaron que este tipo de eventos promueven la identidad cultural, la participación comunitaria y el desarrollo de los emprendedores locales.