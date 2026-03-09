Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 10:11

Festival por aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé destaca a artesanos y emprendedores

Más de 40 emprendedores participaron en los Mercados Creativos de MiCultura durante el Festival de Danza Jequi por el aniversario de la Comarca Ngäbe Buglé.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Emprendedores y artesanos exhibieron y vendieron sus productos durante los Mercados Creativos y Artesanales organizados por el Ministerio de Cultura (MiCultura), en el marco de la celebración del 29 aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé.

La actividad se desarrolló durante el Festival de Danza Jequi, evento que reunió a residentes y visitantes para destacar la riqueza cultural, las tradiciones y el talento local de la región.

Espacio para el emprendimiento y la cultura

A través de los mercados creativos, los participantes tuvieron la oportunidad de promocionar y comercializar artesanías, productos locales y propuestas creativas, impulsando así el emprendimiento y la economía cultural en la comarca.

Estas iniciativas forman parte de los programas de MiCultura destinados a fortalecer el sector artesanal y brindar espacios de visibilidad a los creadores locales.

Actividades para toda la comunidad

Durante la jornada también se realizaron diversas actividades culturales y recreativas dirigidas a toda la comunidad.

Entre ellas destacaron caminatas, presentaciones de décimas, espectáculos artísticos, actividades deportivas y espacios recreativos, que complementaron la celebración del aniversario de la comarca.

Las autoridades culturales resaltaron que este tipo de eventos promueven la identidad cultural, la participación comunitaria y el desarrollo de los emprendedores locales.

