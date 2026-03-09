Festival por aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé destaca a artesanos y emprendedores

Emprendedores y artesanos exhibieron y vendieron sus productos durante los Mercados Creativos y Artesanales organizados por el Ministerio de Cultura (MiCultura), en el marco de la celebración del 29 aniversario de la Comarca Ngäbe-Buglé.
Contenido relacionado: Cooperación internacional impulsa educación, turismo y capacitación en Panamá
Espacio para el emprendimiento y la cultura
A través de los mercados creativos, los participantes tuvieron la oportunidad de promocionar y comercializar artesanías, productos locales y propuestas creativas, impulsando así el emprendimiento y la economía cultural en la comarca.
Estas iniciativas forman parte de los programas de MiCultura destinados a fortalecer el sector artesanal y brindar espacios de visibilidad a los creadores locales.
Actividades para toda la comunidad
Durante la jornada también se realizaron diversas actividades culturales y recreativas dirigidas a toda la comunidad.
Entre ellas destacaron caminatas, presentaciones de décimas, espectáculos artísticos, actividades deportivas y espacios recreativos, que complementaron la celebración del aniversario de la comarca.
Las autoridades culturales resaltaron que este tipo de eventos promueven la identidad cultural, la participación comunitaria y el desarrollo de los emprendedores locales.