La menor Kai Liah Martínez regresa a Panamá tras años de búsqueda internacional

Este domingo 8 de marzo se dio a conocer el retorno a Panamá de la menor, Kai Liah Martínez Campo , quien había sido sustraída por su madre en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, en 2023, momento en que su padre mantenía la custodia legal.

El regreso se dio a conocer a través de comunicados oficiales de la Embajada de Panamá en Costa Rica, Alerta Amber Panamá y la abogada Suky Yard. Esta última indicó que el proceso contó con un estrecho apoyo diplomático y judicial entre ambos países, confirmando además que el estado de salud físico de la niña es estable.

Jorge Martínez y su hija Kai Liah Martínez volvieron a reencontrarse, tras reportarse su desapareción en el 2023.

La abogada Suky Yard explicó que lo importante es que después de tantos años, finalmente pudo lograrse el objetivo de que volviera a casa y se mantiene en buen estado de salud.

Por su parte, la sede diplomática destacó que la familia materna de la menor procedió a entregarla de manera voluntaria en las instalaciones de la embajada.

Contexto Legal y Derechos de la Menor

La abogada Yard explicó que el Código de Familia establece que la guarda y crianza de un menor puede ser solicitada por cualquiera de los progenitores. Asimismo, subrayó que la norma define periodos de visitas con el objetivo primordial de defender los derechos de los niños a mantener el vínculo con ambos padres.

En el caso de Kai Liah, fue precisamente durante uno de estos periodos de convivencia con su madre cuando la menor fue alejada de su hogar habitual y de la custodia de su padre, lo que activó los mecanismos de búsqueda internacional.