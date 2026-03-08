La menor Kai Liah Martínez regresa a Panamá tras años de búsqueda internacional

Este domingo 8 de marzo se dio a conocer el retorno a Panamá de la menor, Kai Liah Martínez Campo, quien había sido sustraída por su madre en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, en 2023, momento en que su padre mantenía la custodia legal.
El regreso se dio a conocer a través de comunicados oficiales de la Embajada de Panamá en Costa Rica, Alerta Amber Panamá y la abogada Suky Yard. Esta última indicó que el proceso contó con un estrecho apoyo diplomático y judicial entre ambos países, confirmando además que el estado de salud físico de la niña es estable.
Por su parte, la sede diplomática destacó que la familia materna de la menor procedió a entregarla de manera voluntaria en las instalaciones de la embajada.
Contexto Legal y Derechos de la Menor
La abogada Yard explicó que el Código de Familia establece que la guarda y crianza de un menor puede ser solicitada por cualquiera de los progenitores. Asimismo, subrayó que la norma define periodos de visitas con el objetivo primordial de defender los derechos de los niños a mantener el vínculo con ambos padres.
En el caso de Kai Liah, fue precisamente durante uno de estos periodos de convivencia con su madre cuando la menor fue alejada de su hogar habitual y de la custodia de su padre, lo que activó los mecanismos de búsqueda internacional.
Embed - Alerta Amber Pma on Instagram: ".Informamos a la ciudadanía que ha sido localizada la niña de iniciales K.L.M.C., cuya Alerta AMBER AAPAN-169 fue activada el 21 de marzo de 2025. Durante las diligencias realizadas por las autoridades competentes y diplomáticas, se confirmó su ubicación en la República de Costa Rica. Posteriormente, y tras las coordinaciones correspondientes, la niña fue entregada a su padre, garantizando en todo momento su bienestar, seguridad y protección. La alerta ha sido desactivada tras verificarse que su vida, seguridad e integridad no se encuentran en peligro, conforme a lo establecido en la Ley 469 de 2025. Esta publicación se realiza conforme a la normativa vigente, resguardando la identidad de la persona menor de edad y garantizando su derecho a la privacidad. #AlertaAmberSomosTodos"
