MITRADEL detecta menores trabajando en el vertedero de Cerro Patacón

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) participó en un operativo interinstitucional en el vertedero de Cerro Patacón, donde se detectó la presencia de cuatro menores de edad realizando labores de recolección, actividad clasificada entre las peores formas de trabajo infantil.
La Dirección contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador (Diretipat) reiteró que trabajar en vertederos representa un peligro extremo para la salud y seguridad de los menores, exponiéndolos a heridas, infecciones, picaduras de insectos y contacto con materiales tóxicos o peligrosos.
Marco Legal y Protección
Asimismo, la institución recordó que, conforme a la legislación laboral panameña y los convenios internacionales:
- Menores de 14 años: Tienen prohibido realizar cualquier tipo de trabajo.
- Adolescentes entre 14 y 17 años: Solo pueden realizar labores permitidas que no pongan en riesgo su integridad física, mental o moral, ni interfieran con su proceso educativo.