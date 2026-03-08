MINSA aplica 200 implantes subdérmicos en jornada de planificación familiar.

El Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo una jornada de planificación familiar en la que se aplicaron 200 implantes subdérmicos. La actividad tuvo lugar en la Escuela Severino Hernández, ubicada en el corregimiento de Mateo Iturralde.
- No estar embarazada.
- No tener antecedentes de cáncer de mama.
- No padecer ni haber padecido tumores hepáticos.
Este tipo de programas buscan facilitar el acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y de larga duración, contribuyendo a una planificación familiar responsable y accesible para las comunidades.