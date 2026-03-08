MINSA aplica 200 implantes subdérmicos en jornada de planificación familiar. MINSA

Por Ana Canto El Ministerio de Salud (MINSA) llevó a cabo una jornada de planificación familiar en la que se aplicaron 200 implantes subdérmicos. La actividad tuvo lugar en la Escuela Severino Hernández, ubicada en el corregimiento de Mateo Iturralde.

Esta iniciativa tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer las acciones de prevención y educación en salud reproductiva. La jornada estuvo dirigida a mujeres entre 16 y 35 años, quienes debían cumplir con los siguientes requisitos médicos.

No estar embarazada.

No tener antecedentes de cáncer de mama.

No padecer ni haber padecido tumores hepáticos. Este tipo de programas buscan facilitar el acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y de larga duración, contribuyendo a una planificación familiar responsable y accesible para las comunidades.



La actividad se llevó a cabo en la Escuela Severino Hernández, en Mateo Iturralde, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y fortalecer las acciones de prevención y… pic.twitter.com/Kv99jGcgtg — Telemetro Reporta (@TReporta) March 8, 2026