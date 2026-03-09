Familiares buscan a Rolando Batista Lara, desaparecido desde el 28 de febrero

Familiares y amigos de Rolando Batista Lara, de 37 años, realizaron una manifestación en el sector de Divisa, provincia de Herrera, para solicitar el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para dar con su ubicación, luego de mantenerse desaparecido desde el pasado 28 de febrero.
De acuerdo con la información recabada por sus parientes, el hombre fue visto el 1 de marzo en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito; sin embargo, actualmente se desconoce su paradero exacto. Su madre, la señora Andrea del Carmen Lara, manifestó su profunda angustia y pidió la colaboración ciudadana para encontrarlo.
Si tiene información sobre la ubicación de Rolando, por favor comuníquese con su familia al teléfono 6806-2603.