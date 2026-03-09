Familiares buscan a Rolando Batista Lara, desaparecido desde el 28 de febrero

Familiares y amigos de Rolando Batista Lara, de 37 años, realizaron una manifestación en el sector de Divisa, provincia de Herrera, para solicitar el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para dar con su ubicación, luego de mantenerse desaparecido desde el pasado 28 de febrero.

Batista Lara desapareció en la Ciudad de Panamá. La última vez que fue visto se encontraba en el sector de la 24 de Diciembre, vistiendo una camisa y zapatillas azules con pantalón jeans.

De acuerdo con la información recabada por sus parientes, el hombre fue visto el 1 de marzo en el Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito; sin embargo, actualmente se desconoce su paradero exacto. Su madre, la señora Andrea del Carmen Lara, manifestó su profunda angustia y pidió la colaboración ciudadana para encontrarlo.

Si tiene información sobre la ubicación de Rolando, por favor comuníquese con su familia al teléfono 6806-2603.