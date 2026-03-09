Alcaldía de Panamá cambia reglas para reingreso de planos desde el 10 de marzo

Alcaldía de Panamá cambia reglas para reingreso de planos

La Alcaldía de Panamá informó que a partir de este martes 10 de marzo entran en vigencia nuevas disposiciones temporales para el reingreso de planos en la Dirección de Obras y Construcciones.

La medida busca agilizar el proceso de revisión, ya que muchas solicitudes se presentan nuevamente sin haber corregido las observaciones previas, lo que retrasa la obtención de los registros de planos.

Alcaldía de Panamá: reingresos menores sin cita previa

Los planos que tengan un solo pendiente en ventanilla única serán considerados reingresos menores y podrán presentarse sin cita previa.

Para este tipo de trámites:

Se habilitarán 25 cupos diarios.

La atención será por orden de llegada.

Cada persona tendrá 15 minutos de atención.

Reingresos con más observaciones requerirán cita

Cuando el plano tenga más de un pendiente en ventanilla única, el trámite solo se atenderá con cita previa.

En estos casos, el contribuyente podrá reingresar varios planos en una misma cita, siempre que el tiempo asignado lo permita y sin afectar la atención del siguiente turno programado.

Cómo agendar la cita

Los contribuyentes deberán programar su cita en línea a través del sistema habilitado por el municipio. Sistema de citas: https://citas-mupa.tustributos.com/appointment

Consulta del estado de trámites

Además, los usuarios pueden verificar el estado de sus trámites de permisos y planos presentados ante la Dirección de Obras y Construcciones mediante la plataforma Alcaldía Digital. Consulta de trámites: https://consultatramite.mupa.gob.pa/

La Alcaldía indicó que estas medidas buscan optimizar los tiempos de revisión y mejorar la eficiencia en la gestión de los permisos de construcción en la ciudad.