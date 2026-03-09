Feria de salud en el Mercado de Mariscos para tramitar carnet blanco y verde

La Alcaldía de Panamá, en coordinación con el Centro de Salud de Santa Ana, realizará una feria de salud dirigida a arrendatarios y ayudantes del Mercado de Mariscos , con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias y garantizar alimentos seguros para los consumidores.

La jornada se llevará a cabo el lunes 9 de marzo , en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. , donde los trabajadores podrán tramitar el carnet blanco de buena salud , documento necesario para laborar en actividades relacionadas con la manipulación de alimentos.

Posteriormente, el miércoles 11 de marzo, en el mismo horario, se desarrollará una charla para manipuladores de alimentos, requisito para obtener el carnet verde.

Jornada de vacunación y prevención

Durante ambas actividades también se realizará una jornada de vacunación, como parte de las acciones preventivas destinadas a proteger la salud de los trabajadores.

La Alcaldía destacó que el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de arrendatarios y ayudantes es fundamental para proteger la salud de los consumidores y fortalecer la confianza de quienes visitan diariamente este centro de abastecimiento.

Asimismo, resaltó que los mercados municipales desempeñan un papel clave en la economía local y en el acceso a alimentos frescos, por lo que la capacitación y el control sanitario forman parte del compromiso municipal con la salud pública y la calidad del servicio.