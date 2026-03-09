Concurso General de Becas 2026: documentos a entregar los preseleccionados de primaria

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció los requisitos y la documentación que deben entregar los padres de familia y los estudiantes de primaria, premedia y media que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.
Concurso General de Becas 2026: documentos para estudiantes de primaria
- Una (1) foto tamaño carné.
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
- Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
- Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
- Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
- Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
- Copia de la documentación que sustenta la información socioeconómica.
- La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
- Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.