Panamá Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 15:10

Concurso General de Becas 2026: documentos a entregar los preseleccionados de primaria

Para participar del Concurso General de Becas 2026, los estudiantes debían contar con un promedio académico mínimo de 4.5, en una escala de 5.0.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció los requisitos y la documentación que deben entregar los padres de familia y los estudiantes de primaria, premedia y media que resultaron preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Para participar en el proceso de registro a través del portal de la institución, los alumnos debían contar con un promedio académico mínimo de 4.5, en una escala de 5.0.

Concurso General de Becas 2026: documentos para estudiantes de primaria

  • Una (1) foto tamaño carné.
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula juvenil o certificado de nacimiento del estudiante (Nacionales). Dos (2) copias de las generales del pasaporte (Extranjeros).
  • Dos (2) copias por ambos lados de la cédula de identidad personal del representante legal.
  • Estudiantes extranjeros: Dos (2) copias de Certificación del Servicio Nacional de Migración haciendo constar la residencia de más de 10 años.
  • Dos (2) copias de boletín del año anterior (2025).
  • Dos (2) copias de la matricula del año (2026).
  • Copia de la documentación que sustenta la información socioeconómica.
  • La persona registrada como Representante Legal que se declaró en la solicitud debe ser la misma que entregue la documentación y firme el documento de aceptación.
  • Certificación Bancaria con el número de cuenta del estudiante.
