IFARHU explica qué hacer si olvidaste tu PIN del Concurso de Becas 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó qué deben hacer los aspirantes que olvidaron o extraviaron su PIN o código de registro del Concurso General de Becas 2026.

El director de la institución, Carlos Godoy, indicó que los estudiantes en esta situación deben comunicarse con el IFARHU a través de los canales disponibles en el sitio web oficial para recuperar la información necesaria del trámite.

El funcionario explicó que este código es indispensable para verificar la postulación y dar seguimiento al proceso dentro del sistema de becas.

Resultados de preseleccionados por el IFARHU se anunciarán esta semana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029973896389173744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029973896389173744%7Ctwgr%5Ea0efaf5e07b903adbe1aa4572c20e74a8353b75f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17730614076059214&partner=&hide_thread=false Los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 serán anunciados la próxima semana, anunció el director del @IFARHU, Carlos Godoy. Aquellos que colocaron su correo les estará llegando una notificación con los requisitos para formalizar la preselección. pic.twitter.com/kWVVkPbqfA — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

Godoy también reiteró que la próxima semana se publicará la lista de estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas. Los aspirantes recibirán la notificación mediante un correo electrónico masivo enviado por la institución, en el que también se detallarán los requisitos e indicaciones para continuar con el proceso de formalización del beneficio.

Más de 100 mil estudiantes podrían ser preseleccionados

De acuerdo con el IFARHU, el proceso contempla alrededor de 100 mil estudiantes preseleccionados a nivel nacional, como parte del programa que busca apoyar la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños.

Además, la institución anunció que también se darán a conocer los beneficiarios del concurso de becas dirigido a estudiantes con discapacidad, en el que se prevé la selección de aproximadamente 2 mil estudiantes.