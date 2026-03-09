Mulino viajará a Chile para la toma de posesión del presidente José Antonio Kast

Mulino viajará a Chile para la toma de posesión del presidente electo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , viajará este martes 10 de marzo a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de transmisión de mando del presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El acto oficial se realizará el miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, ubicado en Valparaíso.

Antes de la toma de posesión, el mandatario panameño sostendrá una reunión bilateral con Kast en el Palacio Cousiño. Mulino viajará acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino.

Relación estratégica entre Panamá y Chile

El Gobierno panameño destacó que Chile es el principal usuario latinoamericano del Canal de Panamá y se ubica entre los cinco mayores usuarios de esta vía marítima a nivel mundial, lo que convierte la relación bilateral en un punto clave para el comercio y la logística regional.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes 10 de marzo a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente electo José Antonio Kast.



Mulino, quien viajará acompañado de la primera dama Maricel Cohen, sostendrá una reunión con Kast en el Palacio Cousiño.

Kast asumirá la presidencia tras ganar las elecciones

José Antonio Kast, del Partido Republicano de Chile, asumirá la presidencia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones del 14 de diciembre, sucediendo en el cargo a Gabriel Boric. La ceremonia contará con la presencia de varios líderes internacionales, entre ellos:

Javier Milei (Argentina)

Daniel Noboa (Ecuador)

Felipe VI (España)

Yamandú Orsi (Uruguay)

Santiago Peña (Paraguay)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

Nasry Asfura (Honduras)

Luis Abinader (República Dominicana)

También asistirán el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé, y el primer ministro de Hungría, Tamás Sulyok, además del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y representantes de Comisión Europea e Italia.