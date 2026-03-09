Concurso General de Becas 2026: resultados se anunciarán vía web este 10 de marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir de las 9:00 a. m. de este martes 10 de marzo, los estudiantes que aplicaron al Concurso General de Becas 2026 podrán verificar si fueron preseleccionados a través del portal oficial https://www.ifarhu.gob.pa/ .

El director de la institución, Carlos Godoy, detalló que para este periodo se tiene prevista la preselección de más de 100 mil beneficiarios, abarcando desde el nivel primario hasta estudios de doctorado.

“Les tenemos una buena noticia. Se van a seleccionar más de 100 mil beneficiarios, nos honramos de que después de un año que no se ha hecho concurso este año podamos becar a más de 100 mil jóvenes en todos los niveles, desde primaria hasta doctorado”, dijo el director.

El proceso de evaluación permitirá a la institución seleccionar a aproximadamente 100 mil estudiantes, quienes se beneficiarán con los programas de apoyo económico del IFARHU. Estas iniciativas están dirigidas a fortalecer la permanencia y la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños en todo el territorio nacional.

Las autoridades reiteraron a los estudiantes y acudientes la importancia de consultar los resultados exclusivamente a través de los canales oficiales, así como de mantenerse atentos a las próximas etapas del proceso de selección y entrega de documentos.