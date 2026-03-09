Concurso General de Becas 2026: resultados se anunciarán vía web este 10 de marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir de las 9:00 a. m. de este martes 10 de marzo, los estudiantes que aplicaron al Concurso General de Becas 2026 podrán verificar si fueron preseleccionados a través del portal oficial https://www.ifarhu.gob.pa/.
“Les tenemos una buena noticia. Se van a seleccionar más de 100 mil beneficiarios, nos honramos de que después de un año que no se ha hecho concurso este año podamos becar a más de 100 mil jóvenes en todos los niveles, desde primaria hasta doctorado”, dijo el director.
El proceso de evaluación permitirá a la institución seleccionar a aproximadamente 100 mil estudiantes, quienes se beneficiarán con los programas de apoyo económico del IFARHU. Estas iniciativas están dirigidas a fortalecer la permanencia y la continuidad educativa de miles de jóvenes panameños en todo el territorio nacional.
Las autoridades reiteraron a los estudiantes y acudientes la importancia de consultar los resultados exclusivamente a través de los canales oficiales, así como de mantenerse atentos a las próximas etapas del proceso de selección y entrega de documentos.