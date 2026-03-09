MEF informa disolución de más de 180 mil personas jurídicas en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) informó que la etapa inicial del proceso de depuración y actualización registral culminó con la disolución de 180,346 personas jurídicas. Esta cifra representa el 62% del total correspondiente al año 2016, abarcando tanto la disolución en el Registro Público de Panamá como la cancelación de su Registro Único de Contribuyente (RUC) en la Dirección General de Ingresos (DGI).

El listado de las sociedades disueltas está disponible para descarga en el siguiente enlace: https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/ .

La institución reiteró a los contribuyentes la importancia de verificar el estatus de su persona jurídica en el sitio web del Registro Público. De ser necesario, deberán regularizar su situación ante la DGI, recordando que cada entidad debe mantener un único RUC activo.

Requisitos para trámites presenciales

Para corregir duplicidades u otras inconsistencias en el RUC, el trámite debe realizarse de manera presencial en la Sección de RUC de la sede central de la DGI, ubicada en la Avenida Balboa, presentando la siguiente documentación:

Poder notariado otorgado por el representante legal a un apoderado legal.

Memorial dirigido a la DGI solicitando la cancelación del RUC incorrecto y el traslado de pagos y declaraciones al RUC correcto, firmado por el apoderado.

Copia de cédula o pasaporte vigente del representante legal.

Certificado de Registro Público vigente o copia del pacto social.