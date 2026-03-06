Primera quincena de marzo para funcionarios públicos se pagará la próxima semana

Calendario de pagos de quincena a funcionarios públicos.

Este miércoles 11 de marzo iniciarán los desembolsos correspondientes a la primera quincena de este mes para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el jueves 12 y viernes 13 de marzo de 2026.

Fechas de la primera quincena de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026: Grupo N°1

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Jueves 12 de marzo de 2026: Grupo N°2

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Viernes 13 de marzo de 2026: Grupo N°3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/