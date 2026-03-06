MiAmbiente: se confirma primer nido de tortuga carey en Coiba

Tras meses de monitoreo, guardaparques y expertos confirmaron el primer registro de anidación de tortuga carey en el Parque Nacional Coiba en Veraguas, un hito científico respaldado por el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ).

Un esfuerzo de conservación en el Parque Nacional Coiba

El hallazgo fue posible gracias al trabajo coordinado entre especialistas y estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, bajo la supervisión de MiAmbiente.

Durante la intervención, los equipos técnicos realizaron las siguientes acciones para garantizar la protección del ejemplar en el Parque Nacional Coiba:

Se recolectaron datos biométricos de la tortuga para los registros de investigación.

Se efectuó el marcaje en las aletas para su futuro seguimiento científico.

Se aseguró el nido, que contiene 137 huevos, para vigilar su desarrollo hasta el momento de la eclosión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029958541797171589?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de meses de monitoreo, se ha confirmado el primer registro de anidación de tortuga carey en el Parque Nacional Coiba.



El proceso fue liderado por guardaparques, biólogos y estudiantes de biología marina de la Universidad Marítima Internacional de Panamá.



Durante el evento… pic.twitter.com/2eNX7u7u1s — Telemetro Reporta (@TReporta) March 6, 2026

El valor estratégico del Parque Nacional Coiba para MiAmbiente

Según destacó MiAmbiente, este suceso ratifica al Parque Nacional Coiba como una zona crítica no solo de alimentación, sino también como un sitio potencial de anidación para esta especie en peligro de extinción.

La confirmación de este nido refuerza la importancia de mantener los esfuerzos de vigilancia y monitoreo en el Parque Nacional Coiba para asegurar la preservación de la fauna marina panameña bajo la gestión de MiAmbiente.