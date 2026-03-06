UDELAS lista para dar la bienvenida a más de 3,000 estudiantes

UDELAS recibirá a más de 3,000 estudiantes.

La Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) reafirma su compromiso con la excelencia al recibir a más de 3,000 nuevos estudiantes, marcando un hito al integrar la Bioinformática en su oferta académica.

Infraestructura y compromiso institucional en UDELAS

Para garantizar una formación integral, UDELAS ha fortalecido su infraestructura, modernizando laboratorios y consolidando su cuerpo docente. La rectora, la Dra. Nicolasa Terreros Barrios, enfatizó que esta alta matrícula refleja la confianza de la sociedad panameña en la institución.

El objetivo principal de UDELAS es formar profesionales con alta calidad académica y una profunda sensibilidad social, preparados para los retos actuales del país.

Innovación académica: la Bioinformática en UDELAS

Como parte de su expansión, UDELAS se convierte en la única universidad en Panamá en ofrecer la carrera de Bioinformática. Este programa interdisciplinario combina áreas clave para el avance científico y tecnológico: