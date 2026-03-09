Presidentes Donald Trump y Vladimir Putin dialogan sobre los conflictos en Irán y Ucrania

Donald Trump y Vladimir Putin dialogan sobre la guerra. AFP

Por Christopher Perez Durante una llamada telefónica el lunes 9 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Rusia, Vladimir Putin, abordaron la escalada bélica en Irán y las negociaciones para resolver la guerra en Ucrania.

