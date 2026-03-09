Presidentes Donald Trump y Vladimir Putin dialogan sobre los conflictos en Irán y Ucrania

Durante una llamada telefónica el lunes 9 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Rusia, Vladimir Putin, abordaron la escalada bélica en Irán y las negociaciones para resolver la guerra en Ucrania.
Detalles de la conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump
Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, reportó que el intercambio se centró en la situación crítica de Irán tras los eventos de la última semana. La participación activa de Donald Trump es considerada un elemento fundamental en las negociaciones bilaterales en curso, las cuales buscan una resolución definitiva a la cuestión ucraniana.