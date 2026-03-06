Estados Unidos Internacionales -  6 de marzo de 2026 - 09:37

Presidente Trump exige rendición incondicional a Irán y promete un "gran futuro"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó cualquier acuerdo que no implique la rendición total del régimen iraní tras los recientes ataques.

Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Por Christopher Perez

En un mensaje difundido a través de su plataforma Truth Social y respaldado por la cuenta oficial de X de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump estableció una postura firme sobre el futuro de Irán, condicionando cualquier negociación a la rendición incondicional del país.

Exigencia de rendición y liderazgo para Irán

El presidente Trump fue enfático al declarar que "no habrá acuerdo" con el régimen actual si no se acepta una rendición total.

Según lo expuesto en el comunicado oficial, el siguiente paso tras este escenario será la selección de un nuevo liderazgo que sea considerado "grande y aceptable" para la comunidad internacional.

El mandatario estadounidense subrayó que este proceso de transición es indispensable para estabilizar la región y asegurar una nueva etapa política en la nación.

El compromiso de reconstrucción tras la ofensiva contra Irán

Más allá de las exigencias militares, el presidente detalló un plan de cooperación con aliados y socios internacionales para evitar la desaparición de la estructura estatal iraní.

El objetivo, según el Ejecutivo, es trabajar sin descanso para sacar al país del "borde de la destrucción" y potenciar su economía, haciéndola "más grande, mejor y más fuerte que nunca".

Con el lema "Hagamos que Irán vuelva a ser grande (MIGA!)", el presidente Trump aseguró que el pueblo iraní podría tener un futuro promisorio una vez finalizado el proceso de rendición y cambio de mando.

