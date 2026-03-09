Chiriquí Nacionales -  9 de marzo de 2026 - 15:07

Policía Nacional incauta más de $37 mil y municiones en allanamiento en Bugaba

La Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron más de 37 mil dólares en efectivo durante un allanamiento en una residencia en Bugaba.

Noemí Ruíz
La Policía Nacional dio a conocer que más de 37 mil dólares en efectivo fueron incautados durante un allanamiento realizado en una residencia del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí. El operativo fue ejecutado por unidades de la Policía en coordinación con el Ministerio Público de Panamá.

Policía Nacional Aprehende a una mujer tras incautación

Durante la diligencia fue aprehendida una ciudadana que se encontraba dentro de la residencia, quien no pudo justificar la procedencia del dinero encontrado en el lugar. Las autoridades indicaron que la persona fue puesta a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Evidencias decomisadas

Además del dinero en efectivo, durante el allanamiento se decomisaron otros elementos presuntamente vinculados a actividades ilícitas, entre ellos:

  • Una máquina para contar dinero
  • Una pesa digital
  • 19 municiones para arma de fuego
  • Un proveedor

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen del dinero y la posible vinculación con otros delitos.

