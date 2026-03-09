Empleos en el Tren Panamá - David - Fronteras: así puedes enviar tu hoja de vida

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que está recibiendo hojas de vida de profesionales interesados en trabajar en el proyecto del Tren Panamá–David–Fronteras , una iniciativa que busca transformar la conectividad y la logística del país.

La entidad indicó que actualmente se buscan perfiles en áreas técnicas, administrativas y de ingeniería, con el objetivo de fortalecer las distintas etapas del desarrollo del proyecto ferroviario.

Empleos: ¿Dónde enviar la hoja de vida?

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden enviar su hoja de vida actualizada al correo electrónico: [email protected] La convocatoria forma parte del proceso de conformación del equipo profesional que participará en el avance del proyecto ferroviario nacional.

TREN - PANAMÁ - DAVID- FRONTERAS

Estudios ambientales en marcha

Como parte del desarrollo del proyecto, entre el 23 de febrero y el 13 de abril de 2026 se realizan trabajos de batimetría, necesarios para elaborar la línea base del Estudio de Impacto Ambiental.

Este proceso permite medir la profundidad y conocer la composición del fondo de ríos, quebradas y otras áreas acuáticas, información clave para comprender las condiciones del entorno y planificar la obra de manera responsable.

¿En qué etapa está el proyecto?

Actualmente el proyecto ferroviario se encuentra en la fase de estudios de preinversión y factibilidad, una etapa que permite analizar con detalle los aspectos técnicos, económicos y operativos del sistema ferroviario nacional.

En este proceso participan firmas internacionales especializadas como AECOM, KPMG, Steer y WSP, que aportan experiencia en planificación, ingeniería y análisis económico de proyectos de infraestructura. Estos estudios permitirán definir aspectos clave como el alineamiento del corredor ferroviario, los requerimientos técnicos y el funcionamiento operativo del sistema.

Las autoridades reiteraron que el desarrollo del tren busca fortalecer la conectividad nacional y mejorar la logística en Panamá, avanzando paso a paso en la planificación del proyecto.