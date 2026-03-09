El Ministerio de Gobierno confirma la recaptura de un reo fugado de La Joyita

El Ministerio de Gobierno anunció que la Policía Nacional recapturó a Carlos Antonio Liguas Toribio, quien se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita recientemente.

Detalles del operativo realizado por el Ministerio de Gobierno

Las autoridades detallaron que la captura se logró gracias a un rápido operativo de seguridad en el corregimiento de Pacora, específicamente en la zona de Tanara, provincia de Panamá.

El recluso, identificado como Carlos Antonio Liguas Toribio, se encontraba cumpliendo una medida de detención por el delito de Lesiones Personales al momento de su evasión del centro penal.

La Dirección General del Sistema @PenitenciarioPA informa sobre la captura de un privado de libertad que se había evadido del Centro Penitenciario La Joyita. pic.twitter.com/5yZE4HX3oq — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

Ministerio de Gobierno se refiere a la seguridad penitenciaria

A través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el Ministerio de Gobierno comunicó su postura en la aplicación de la ley para aquellos privados de libertad que incumplan las normas establecidas. Asimismo, la institución reiteró que mantiene su compromiso con los programas de resocialización, sin dejar de lado la vigilancia estricta en los centros penitenciarios del país.