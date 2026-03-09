Cooperación internacional impulsa educación, turismo y capacitación en Panamá

La Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que la Cooperación Internacional No Reembolsable ha generado durante este año beneficios para diversas comunidades del país en sectores como educación, cultura, turismo, agropecuario, ambiente, ciencia y tecnología.

Estas iniciativas forman parte de las acciones de cooperación que buscan fortalecer el desarrollo social y económico en distintas regiones de Panamá.

Alianza Panamá–España para el desarrollo sostenible

Entre las iniciativas destacadas se encuentra la Alianza Panamá–España para el Desarrollo Sostenible 2026-2030, que reforzará la cooperación bilateral entre Panamá y España.

image

El acuerdo prioriza áreas como transición ecológica justa, cohesión social, desarrollo territorial e intercambio científico y tecnológico, con el objetivo de impulsar proyectos sostenibles en el país.

Impulso al turismo y patrimonio cultural

La Cancillería también destacó el respaldo diplomático al proyecto de restauración del Parque Arqueológico El Caño, iniciativa que busca mejorar la visibilidad internacional del sitio arqueológico y generar oportunidades para el turismo y el emprendimiento local.

En el ámbito cultural, la diplomacia cultural proyectó a la provincia de Colón a nivel regional mediante el encuentro “Los Colores del Gran Caribe”, actividad que resaltó la creatividad artística y el trabajo colectivo.

Capacitación para productores y jóvenes ambientalistas

A través de programas apoyados por la cooperación internacional se realizaron 29 jornadas de capacitación dirigidas a técnicos de instituciones públicas, así como a unos 200 productores de piña, café y ganado.

image

Estas actividades también incluyeron la participación de jóvenes ambientalistas en Panamá Oeste, además de un taller de intercambio de conocimientos y buenas prácticas enfocado en mejorar la calidad de vida en comunidades apartadas.

Becas internacionales para estudiantes panameños

En materia educativa, durante el primer bimestre del año se tramitaron 41 becas internacionales, de las cuales 16 son completas y 25 parciales, destinadas a estudiantes y profesionales panameños que buscan continuar su formación académica en el exterior.

Según la Cancillería, estas oportunidades contribuyen a fortalecer la preparación profesional y el desarrollo del talento humano del país.