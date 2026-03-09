IPACOOP extiende fechas de cierre para la convocatoria de becas 2026

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo ( IPACOOP ) confirmó la extensión de la convocatoria para el beneficio PASECOOP, estableciendo nuevos plazos de cierre para estudiantes desde primaria hasta el nivel universitario en Panamá.

También te puede interesar: Pasecoop 2026: Conozca las fechas para la recepción de documentos de becas del IPACOOP

Nuevos plazos de cierre para el PASECOOP

El IPACOOP busca brindar una mayor oportunidad a los hijos de cooperativistas para acceder a este importante apoyo económico. La nueva fecha de cierre para los niveles de primaria, premedia y media se ha fijado desde el 19 de febrero hasta el próximo 20 de marzo de 2026.

Esta prórroga permite que los interesados completen la documentación necesaria para formalizar su ingreso al sistema de asistencia social educativa dentro de los plazos legales.

Embed - IPACOOP on Instagram: "El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) informa a los cooperativistas que se ha extendido la fecha de cierre de la convocatoria del Programa de Asistencia Social Educativo Cooperativo (PASECOOP), brindando una nueva oportunidad para que más estudiantes puedan participar de este importante beneficio educativo. Nuevas fechas de cierre: Primaria, Premedia y Media: Del 19 de febrero al 20 de marzo Universitarios: Del 16 de marzo al 7 de abril Invitamos a todos los cooperativistas a aprovechar esta prórroga y realizar las gestiones correspondientes dentro de los nuevos plazos establecidos." View this post on Instagram

Convocatoria para universitarios en PASECOOP

Para el sector de educación superior, el calendario de PASECOOP también presenta fechas específicas para asegurar la participación de los estudiantes. El periodo de recepción de solicitudes para universitarios iniciará este 16 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril de 2026.

La institución invita a todos los miembros de las cooperativas a nivel nacional a realizar las gestiones correspondientes con prontitud para aprovechar este beneficio educativo.