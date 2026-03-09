IPACOOP extiende fechas de cierre para la convocatoria de becas 2026

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) confirmó la extensión de la convocatoria para el beneficio PASECOOP, estableciendo nuevos plazos de cierre para estudiantes desde primaria hasta el nivel universitario en Panamá.
Nuevos plazos de cierre para el PASECOOP
El IPACOOP busca brindar una mayor oportunidad a los hijos de cooperativistas para acceder a este importante apoyo económico. La nueva fecha de cierre para los niveles de primaria, premedia y media se ha fijado desde el 19 de febrero hasta el próximo 20 de marzo de 2026.
Esta prórroga permite que los interesados completen la documentación necesaria para formalizar su ingreso al sistema de asistencia social educativa dentro de los plazos legales.
Convocatoria para universitarios en PASECOOP
Para el sector de educación superior, el calendario de PASECOOP también presenta fechas específicas para asegurar la participación de los estudiantes. El periodo de recepción de solicitudes para universitarios iniciará este 16 de marzo y se extenderá hasta el 7 de abril de 2026.
La institución invita a todos los miembros de las cooperativas a nivel nacional a realizar las gestiones correspondientes con prontitud para aprovechar este beneficio educativo.