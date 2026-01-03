Panamá Nacionales -  3 de enero de 2026 - 19:22

Presidente Mulino: "No reconoce a Delcy Rodríguez" y reacciona a declaraciones de Trump sobre gobernar Venezuela

El presidente, José Raúl Mulino, destacó que la captura de Nicolás Maduro abre una puerta para un régimen democrático, pero advierte consecuencias complejas.

Declaraciones del presidente Mulino ante captura de Nicolás Maduro

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En una entrevista exclusiva con TReporta, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, asegurando que más allá de la operación en sí, lo relevante son sus consecuencias políticas y democráticas para Venezuela.

“Más que la operación en sí, lo que tenemos que analizar es lo que produjo esa operación. Se abre una primera puerta para establecer un régimen democrático y en libertad en Venezuela, eso ha sido muy importante”, afirmó Mulino. “Más que la operación en sí, lo que tenemos que analizar es lo que produjo esa operación. Se abre una primera puerta para establecer un régimen democrático y en libertad en Venezuela, eso ha sido muy importante”, afirmó Mulino.

Consecuencias complejas y oportunidades perdidas

El mandatario destacó que la operación tendrá consecuencias complejas, similares a las vividas en Panamá con el caso Noriega:

“Una acción de esa naturaleza, bien buscada por el señor Maduro, se le dieron oportunidades de negociar, conversar y resolver la crisis de otra manera. Creo que botó oportunidades de oro, que nada más se presentan una vez y después vienen las consecuencias”, señaló Mulino.

Transición respetando la voluntad popular

Mulino enfatizó que, al igual que en Panamá, Venezuela vivió elecciones con resultados claros:

Hubo una elección donde don Edmundo González ganó abrumadoramente, representando la voluntad popular. La soberanía de Venezuela la representa González y María Corina Machado, líder de ese país. La transición que se tiene que empezar en Venezuela debe respetar la voluntad popular de los venezolanos. Nosotros en Panamá tenemos esas actas”, dijo.

En este contexto, Mulino reiteró que su gobierno no reconoce a Delcy Rodríguez ni a ningún representante del régimen de Maduro:

“Es lo mismo que hubiera pasado en Panamá, no era sacar a Noriega y dejar un Norieguismo sin Noriega. Aquí están dejando un Madurismo sin Maduro”. “Es lo mismo que hubiera pasado en Panamá, no era sacar a Noriega y dejar un Norieguismo sin Noriega. Aquí están dejando un Madurismo sin Maduro”.

Presidente Mulino pide prudencia y liderazgo regional

El presidente panameño también llamó a la prudencia en el manejo internacional del caso, sugiriendo que la administración estadounidense debería considerar mejor el impacto de sus acciones:

“Con todo respeto, el presidente Trump debe buscar mejores asesores que le expliquen lo que esto puede significar. Él no es el dueño de Venezuela, aunque haya hecho lo que hizo. Nadie está ocultando esta realidad… hay que ser prudentes y hacer que María Corina pueda llegar a Venezuela”, concluyó.

