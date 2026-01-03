Presidente de Chile condena intervención de EE. UU. en Venezuela: "Mañana podría ser cualquier otro"

El presidente saliente de Chile , Gabriel Boric, manifestó este sábado su “enérgica condena” a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, especialmente ante el anuncio de que Washington pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

En un pronunciamiento público, Boric cuestionó la decisión de administrar el país y continuar operaciones militares con el objetivo de imponer una transición política.

"Ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente continuar operaciones militares hasta imponer una transición política", expresó el mandatario chileno.

Advertencia de presidente de chile sobre un precedente regional

El presidente chileno advirtió que este tipo de acciones podrían sentar un precedente peligroso en la región, al vulnerar principios básicos del derecho internacional y la soberanía de los Estados.

“Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, agregó Boric.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de fuertes reacciones internacionales, luego de que Estados Unidos confirmara ataques en Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Reacciones divididas en América Latina

Mientras algunos gobiernos han respaldado la necesidad de una transición política en Venezuela, otros países han expresado preocupación por el uso de la fuerza militar y por el anuncio de una administración extranjera temporal.

Las palabras de Boric reflejan la posición crítica de sectores de la izquierda latinoamericana, que, aun cuestionando al régimen venezolano, rechazan la intervención directa de una potencia extranjera.

Escenario de alta tensión diplomática

El pronunciamiento del presidente chileno se suma a un escenario de alta tensión diplomática en América Latina, donde distintos gobiernos evalúan las implicaciones políticas, jurídicas y de seguridad que podría tener la decisión de Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela.