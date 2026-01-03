Trump se burla de Maduro tras su captura de Venezuela y publica video

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó este sábado un video en su red Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro, en las que el entonces mandatario venezolano desafiaba públicamente a Washington a capturarlo.

El video, de 40 segundos de duración, inicia con una intervención de Maduro —sin fecha visible— en la que, con tono desafiante, dice: “¡Venga por mí! Aquí los espero, en Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!”

Imágenes del ataque y símbolos de EE. UU. publicadas por Donald Trump

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007555859069436265?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente Donald Trump publicó este sábado un video en su red Truth Social en el que se burla de declaraciones pasadas de Nicolás Maduro en las que desafiaba a Estados Unidos a capturarlo.



El video, de 40 segundos, se inicia con Maduro en una intervención sin fecha, en la… pic.twitter.com/MBTmiDNJIq — Telemetro Reporta (@TReporta) January 3, 2026

Tras las palabras de Maduro, el video muestra imágenes de un águila americana, símbolo nacional de Estados Unidos, seguidas de videos tomados de redes sociales que registran el bombardeo de instalaciones militares en Venezuela, durante la operación ejecutada por las fuerzas armadas estadounidenses.

El material audiovisual refuerza el mensaje político de Trump, al contrastar el desafío público lanzado por Maduro con el resultado final de la operación militar que culminó con su captura.

Captura en una “fortaleza militar” en Caracas

De acuerdo con lo informado por Trump, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este sábado por fuerzas especiales de Estados Unidos, en una “fortaleza militar” ubicada en el corazón de Caracas.

El mandatario estadounidense ha calificado la operación como exitosa y sin precedentes, asegurando que neutralizó la capacidad de respuesta del régimen venezolano.

La publicación del video ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, mientras continúan las repercusiones políticas y diplomáticas en la región tras la captura de Maduro y los ataques ejecutados en Venezuela.

FUENTE: EFE