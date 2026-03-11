Pagos IFARHU por ACH: calendario y fechas de cobro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó el calendario de cobros correspondiente a préstamos educativos en recuperación, los cuales se realizan mediante débito automático ACH.

Este mecanismo forma parte del programa de Crédito Educativo del IFARHU, que permite a miles de estudiantes en Panamá financiar estudios universitarios dentro y fuera del país, así como cubrir gastos de colegiatura en primaria, premedia y media.

Fechas de cobro por débito ACH

De acuerdo con el calendario de cobros para 2026, el débito automático para préstamos en recuperación se realizará del 30 de marzo al 3 de abril. La institución detalló que los débitos se efectuarán los días lunes, según el cronograma establecido por la Dirección de Crédito del IFARHU.

Tasas de interés del crédito educativo

Los préstamos educativos del IFARHU cuentan con tasas de interés preferenciales, que varían dependiendo del nivel académico:

3% anual

4% anual

5% anual

Estos créditos están dirigidos a apoyar a estudiantes que desean iniciar o continuar sus estudios, facilitando el acceso a la educación superior y otros niveles educativos.

Seguimiento de pagos y cronogramas

La Dirección de Crédito del IFARHU mantiene actualizados los cronogramas de cobro y otras actividades relacionadas con los préstamos educativos, con el objetivo de que los prestatarios puedan mantenerse al día con sus obligaciones financieras.

La institución recomienda a los beneficiarios verificar sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los calendarios oficiales, para evitar atrasos en los pagos correspondientes.