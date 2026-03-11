IFARHU: Requisitos del Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad para el año 2026

IFARHU da a conocer los Requisitos del Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad.

Para facilitar el trámite, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) detalla los requisitos por nivel educativo, incluyendo diagnósticos médicos y promedios mínimos para panameños y extranjeros con residencia legal.

También te puede interesar: Pagos IFARHU por ACH: calendario y fechas de cobro

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Documentación técnica requerida por el IFARHU

El IFARHU solicita una serie de documentos legales y médicos para validar la condición y situación socioeconómica del estudiante:

Diagnóstico médico de especialista (CSS, Santo Tomás o privado) con vigencia menor a 12 meses.

Carné de SENADIS o certificación del IPHE en caso de contar con ellos.

Una foto tamaño carné y copias de la identificación del estudiante y del representante legal.

Boletín de 2025, matrícula de 2026 y certificación bancaria con el número de cuenta.

Documentos que sustenten la situación socioeconómica y certificación de residencia para extranjeros.

Aquí información completa: www.ifarhuconcurso.gob.pa

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "Atención estudiantes! Ya puedes verificar si fuiste preseleccionado en las convocatorias del IFARHU. Ingresa a www.ifarhu.gob.pa y consulta tu resultado utilizando la contraseña que recibiste al momento de participar. Mantente atento a nuestras redes para conocer los próximos pasos del proceso." View this post on Instagram

Exigencias académicas del IFARHU para el concurso

Para asegurar la continuidad del beneficio económico, el IFARHU evalúa el desempeño escolar y universitario de la siguiente manera: