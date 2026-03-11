Panamá Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 09:33

IFARHU: Requisitos del Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad para el año 2026

El IFARHU publicó la lista de documentos necesarios para solicitar becas de apoyo económico para estudiantes con discapacidad este 2026.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Para facilitar el trámite, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalla los requisitos por nivel educativo, incluyendo diagnósticos médicos y promedios mínimos para panameños y extranjeros con residencia legal.

Documentación técnica requerida por el IFARHU

El IFARHU solicita una serie de documentos legales y médicos para validar la condición y situación socioeconómica del estudiante:

  • Diagnóstico médico de especialista (CSS, Santo Tomás o privado) con vigencia menor a 12 meses.
  • Carné de SENADIS o certificación del IPHE en caso de contar con ellos.
  • Una foto tamaño carné y copias de la identificación del estudiante y del representante legal.
  • Boletín de 2025, matrícula de 2026 y certificación bancaria con el número de cuenta.
  • Documentos que sustenten la situación socioeconómica y certificación de residencia para extranjeros.

Aquí información completa: www.ifarhuconcurso.gob.pa

Exigencias académicas del IFARHU para el concurso

Para asegurar la continuidad del beneficio económico, el IFARHU evalúa el desempeño escolar y universitario de la siguiente manera:

  • Primaria: Se requiere un promedio mínimo de 3.0 para la promoción de grado.
  • Premedia y Media: Los alumnos deben aprobar satisfactoriamente las reválidas de materias deficientes.
  • Educación Superior: Tanto para licenciatura como para maestría y doctorado, se exige un índice de 1.8.
