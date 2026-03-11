IFARHU: Requisitos del Apoyo Económico a Estudiantes con Discapacidad para el año 2026

Para facilitar el trámite, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) detalla los requisitos por nivel educativo, incluyendo diagnósticos médicos y promedios mínimos para panameños y extranjeros con residencia legal.
Documentación técnica requerida por el IFARHU
El IFARHU solicita una serie de documentos legales y médicos para validar la condición y situación socioeconómica del estudiante:
- Diagnóstico médico de especialista (CSS, Santo Tomás o privado) con vigencia menor a 12 meses.
- Carné de SENADIS o certificación del IPHE en caso de contar con ellos.
- Una foto tamaño carné y copias de la identificación del estudiante y del representante legal.
- Boletín de 2025, matrícula de 2026 y certificación bancaria con el número de cuenta.
- Documentos que sustenten la situación socioeconómica y certificación de residencia para extranjeros.
Aquí información completa: www.ifarhuconcurso.gob.pa
Exigencias académicas del IFARHU para el concurso
Para asegurar la continuidad del beneficio económico, el IFARHU evalúa el desempeño escolar y universitario de la siguiente manera:
- Primaria: Se requiere un promedio mínimo de 3.0 para la promoción de grado.
- Premedia y Media: Los alumnos deben aprobar satisfactoriamente las reválidas de materias deficientes.
- Educación Superior: Tanto para licenciatura como para maestría y doctorado, se exige un índice de 1.8.