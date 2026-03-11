Trump sobre Irán: "prácticamente no queda nada que atacar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este miércoles que la guerra contra Irán podría terminar “pronto”, al asegurar que la ofensiva militar ha causado más daños de los previstos. “Cuando quiera que termine, terminará”, expresó el mandatario en una breve entrevista concedida al medio digital estadounidense Axios.

Trump indicó que la operación militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos en coordinación con Israel ha avanzado de manera favorable. “Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, señaló.

La ofensiva, denominada por el Pentágono como “Furia Épica”, tuvo como uno de sus primeros objetivos a la cúpula militar iraní.

Ataques y escalada del conflicto en la región

Durante el primer día de la operación, las fuerzas militares habrían logrado eliminar al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, junto a otros altos mandos militares.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos dirigidos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La administración Trump sostiene que el objetivo de la ofensiva es destruir el programa de misiles iraní y limitar su capacidad para desarrollar armas nucleares, aunque no ha detallado un cronograma claro sobre la duración del conflicto.

Impacto político y económico del conflicto

El conflicto también podría tener repercusiones políticas para Trump en Estados Unidos.

El mandatario llegó al poder tras la campaña electoral de Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 con un discurso en contra de involucrar al país en nuevas guerras en el exterior. Sin embargo, la escalada militar podría influir en las próximas Elecciones de medio mandato de Estados Unidos de 2026.

Además, el conflicto ha tenido impacto en la economía global, especialmente por el aumento en el precio de los combustibles tras tensiones en el estratégico Estrecho de Ormuz. Según reportes oficiales, hasta el momento siete militares estadounidenses han muerto en medio de la escalada militar en la región.

