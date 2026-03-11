Comerciante hindú es asesinado a tiros frente a local comercial en Chitré.

Un comerciante hindú fue asesinado la mañana de este miércoles 11 de marzo, en momentos en que ingresaba a un local comercial ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
El señor Max Ahir, familiar de la víctima, destacó que el comerciante residía en Chitré junto a su esposa e hijos y se dedicaba a la venta de diversos artículos. Tras conocerse el lamentable suceso, miembros de la comunidad indostana en Panamá se han congregado en el área para expresar su consternación.
Unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público se mantienen en la escena para recolectar indicios y dar inicio formal a las investigaciones que permitan dar con los responsables de este homicidio.