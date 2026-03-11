Comerciante hindú es asesinado a tiros frente a local comercial en Chitré.

Un comerciante hindú fue asesinado la mañana de este miércoles 11 de marzo, en momentos en que ingresaba a un local comercial ubicado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Según declaraciones preliminares, la víctima fue interceptada luego de recibir el llamado de otra persona que se encontraba en el exterior de un establecimiento cercano; fue en ese instante cuando recibió los impactos de bala. El fallecido contaba con más de 25 años de residir en Panamá y había regresado al país hace apenas dos días tras un viaje a la India.

El señor Max Ahir, familiar de la víctima, destacó que el comerciante residía en Chitré junto a su esposa e hijos y se dedicaba a la venta de diversos artículos. Tras conocerse el lamentable suceso, miembros de la comunidad indostana en Panamá se han congregado en el área para expresar su consternación.

Unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público se mantienen en la escena para recolectar indicios y dar inicio formal a las investigaciones que permitan dar con los responsables de este homicidio.