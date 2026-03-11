Policía Nacional de Panamá aprehende a tres personas por fraude digital de más de $11 mil

Dos mujeres panameñas y un hombre de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos por su presunta vinculación con una red que habría defraudado más de 11 mil dólares a una empresa internacional. La acción fue desarrollada mediante el operativo “Red Fraudulenta”, ejecutado por la Policía Nacional de Panamá en conjunto con el Ministerio Público de Panamá.

Utilizaban suplantación de identidad para acceder a banca en línea

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos habrían cometido el fraude mediante técnicas de suplantación de identidad, lo que les permitió ingresar a la banca en línea de la empresa afectada.

Una vez dentro del sistema, los implicados habrían realizado transferencias electrónicas hacia cuentas vinculadas con la red, apropiándose de los fondos.

Policía Nacional incauta documentos durante las diligencias

Durante los allanamientos y diligencias realizadas como parte del operativo, las autoridades lograron ubicar documentos y otros indicios, que serán remitidos al proceso investigativo.

Estos elementos servirán como parte de las pruebas dentro de las pesquisas que adelanta el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los detenidos en este caso de fraude informático.