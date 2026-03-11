Caso Rogelio Hudson: Aprehenden a uno de los más buscados por homicidio de adulto mayor

La Policía Nacional de Panamá informó sobre la aprehensión de Jetniel Brown, quien figuraba entre los más buscados en la provincia de Colón. De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso se entregó a las autoridades, luego de ser requerido por su presunta vinculación con el homicidio de un adulto mayor, ocurrido el 13 de febrero.

Capturan a Jetniel Brown, buscado por homicidio en Colón

Las autoridades indicaron que Brown era objeto de una investigación por este hecho violento, por lo que se mantenía en la lista de personas buscadas en la provincia. Tras su aprehensión, el caso continuará con las diligencias judiciales correspondientes, mientras el Ministerio Público avanza con el proceso de investigación.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a personas requeridas por la justicia, con el fin de fortalecer las acciones contra la criminalidad en el país.