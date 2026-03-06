Familias acogentes en Panamá: cómo aplicar tras Ley 510

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 510 de acogimiento familiar, una normativa que regula el cuidado temporal de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante familias acogentes .

La iniciativa fue impulsada por el diputado independiente Manuel Cheng Peñalba y busca reducir la permanencia prolongada de menores en albergues, priorizando su desarrollo dentro de entornos familiares seguros.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Qué es familias acogentes?

La nueva ley define el acogimiento familiar como una medida excepcional y temporal de protección, dirigida a menores cuyos derechos han sido vulnerados o que se encuentran sin cuidado parental.

Contenido relacionado: Secretaria general del MIDES toma el cargo como directora de la SENNIAF

Durante este periodo, los menores podrán ser acogidos por familias previamente evaluadas, mientras las autoridades determinan una solución definitiva a su situación.

El proceso contará con la supervisión del Estado, que se encargará de garantizar el bienestar de los menores y el cumplimiento de los criterios establecidos por la normativa.

Supervisión del Estado y acompañamiento a las familias

image

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien también firmó la ley, destacó que la normativa permitirá fortalecer la red de protección infantil en Panamá.

Según explicó, el Estado será responsable de:

Evaluar y seleccionar a las familias acogentes

Brindar capacitación previa

Realizar seguimiento y acompañamiento

Ofrecer apoyo psicosocial

La ministra aseguró que el objetivo es crear una red solidaria de familias dispuestas a ofrecer cuidado temporal bajo supervisión estatal.

¿Cuándo se podrá aplicar para ser familia acogente?

Con la sanción de la Ley 510 de acogimiento familiar, el país inicia el proceso para implementar el sistema formal de familias acogentes.

Sin embargo, las autoridades deberán establecer reglamentos, procedimientos y convocatorias oficiales para que los ciudadanos puedan postularse como familias acogentes.

Estas convocatorias incluirán los requisitos, procesos de evaluación y capacitación para garantizar que los menores sean ubicados en entornos seguros.

Un cambio en la política de protección infantil

Hasta ahora, el acogimiento familiar en Panamá se aplicaba de forma limitada y sin una regulación específica, lo que generaba vacíos legales y dificultades en la coordinación institucional.

Con esta nueva ley, el país adopta un modelo estructurado de protección infantil, que busca evitar la institucionalización prolongada y garantizar el interés superior del menor.