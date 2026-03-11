Los Rabanes: "hicimos siempre lo que nos dio la gana" y hoy somos Top 50 en Billboard

Liderados por Emilio Regueira, Los Rabanes logran un hito para la música nacional al ocupar el puesto 49 de la prestigiosa lista de Billboard, destacando su fusión de ska y reggae. El grupo, originario de Chitré, en Herrera, se mantiene vigente tras décadas de carrera.
La esencia de Los Rabanes según su manifiesto
A través de su de su cuenta de Instagram, la agrupación chitreana compartió que su éxito se debe a un sonido sin ataduras ni barreras musicales. Los Rabanes destacaron que desde sus inicios en Chitré no tuvieron miedo a los cambios ni a encasillarse en estilos tradicionales, apostando siempre por una identidad propia.
Según la banda, su filosofía siempre fue "hicimos siempre lo que nos dio la gana" para revolver el sistema y marcar una diferencia en la escena latina.
Los Rabanes celebran su identidad chitreana en el mundo
Para la banda, este reconocimiento de Billboard valida su trayectoria de romper reglas y mezclar géneros que otros no se atrevieron a considerar. Al grito de "¡Que viva Chitré!", Los Rabanes agradecieron a su fanaticada y a la revista por incluirlos en esta selecta lista histórica.
La agrupación reafirmó que, tras casi tres décadas, se siguen divirtiendo con la misma energía irreverente que los llevó a ser considerados la banda de rock alternativo más icónica de Panamá.