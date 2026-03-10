Alcaldía de Panamá abre inscripciones para cursos gratuitos de manualidades "CapacitArte"

La Alcaldía de Panamá invitó a los residentes de los corregimientos del Este de la capital a inscribirse gratuitamente en el programa de capacitación “CapacitArte”, una iniciativa que ofrece talleres para aprender la elaboración de manualidades y adornos decorativos.
CapacitArte: Alcaldía de Panamá ofrece cursos gratuitos
Durante las jornadas de capacitación, los asistentes podrán aprender a elaborar distintos tipos de manualidades, entre ellas:
- Porcelana en frío
- Tejido en crochet
- Confección de canvas
- Desarrollo de diversas manualidades decorativas
La iniciativa busca promover el aprendizaje de oficios creativos y brindar herramientas que puedan convertirse en oportunidades de emprendimiento.
Cursos también en Panamá Centro
Además, la Alcaldía informó que otros cursos se impartirán en el área de Calidonia, específicamente en el Centro de Capacitación ubicado en el tercer piso de Plaza Las Américas. Estas capacitaciones se desarrollarán del 16 de marzo al 19 de junio, en los siguientes horarios:
- 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
- 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Variedad de cursos disponibles
En este centro se impartirán talleres en áreas como:
- Modistería
- Diseño de indumentaria típica
- Decoración para eventos
- Porcelana fría
- Confección de binchas y lazos
- Decoración de rosas eternas
- Reciclaje decorativo
- Pintura en tela
- Bordado en listones
- Crochet
- Adornos en canvas
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para todos los cursos ya se encuentran abiertas, por lo que los interesados pueden registrarse para participar en estas capacitaciones. Para obtener más información, la Alcaldía de Panamá habilitó el número 506-9625, disponible en horario laboral.