Alcaldía de Panamá abre inscripciones para cursos gratuitos de manualidades "CapacitArte"

La Alcaldía de Panamá invitó a los residentes de los corregimientos del Este de la capital a inscribirse gratuitamente en el programa de capacitación “CapacitArte”, una iniciativa que ofrece talleres para aprender la elaboración de manualidades y adornos decorativos.

Los cursos se desarrollarán del 23 de marzo al 19 de junio, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y permitirán a los participantes adquirir habilidades en diferentes técnicas artesanales.

CapacitArte: Alcaldía de Panamá ofrece cursos gratuitos

Durante las jornadas de capacitación, los asistentes podrán aprender a elaborar distintos tipos de manualidades, entre ellas:

Porcelana en frío

Tejido en crochet

Confección de canvas

Desarrollo de diversas manualidades decorativas

La iniciativa busca promover el aprendizaje de oficios creativos y brindar herramientas que puedan convertirse en oportunidades de emprendimiento.

Cursos también en Panamá Centro

Además, la Alcaldía informó que otros cursos se impartirán en el área de Calidonia, específicamente en el Centro de Capacitación ubicado en el tercer piso de Plaza Las Américas. Estas capacitaciones se desarrollarán del 16 de marzo al 19 de junio, en los siguientes horarios:

8:00 a.m. a 12:00 m.d.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Variedad de cursos disponibles

En este centro se impartirán talleres en áreas como:

Modistería

Diseño de indumentaria típica

Decoración para eventos

Porcelana fría

Confección de binchas y lazos

Decoración de rosas eternas

Reciclaje decorativo

Pintura en tela

Bordado en listones

Crochet

Adornos en canvas

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para todos los cursos ya se encuentran abiertas, por lo que los interesados pueden registrarse para participar en estas capacitaciones. Para obtener más información, la Alcaldía de Panamá habilitó el número 506-9625, disponible en horario laboral.