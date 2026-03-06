Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 08:09

Mercado San Felipe Neri lanza venta de bolsas de vegetales "La Puerca del Neri"

El miércoles 18 de marzo, los comerciantes del Mercado San Felipe ofrecerán bolsas de productos agrícolas a precios accesibles para apoyar el consumo local.

Mercado San Felipe Neri.

Mercado San Felipe Neri.

MUPA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El próximo miércoles 18 de marzo, el Mercado San Felipe Neri realizará una venta especial de sus populares bolsas mixtas de vegetales, conocidas como “La Puerca del Neri”, anunció la Alcaldía de Panamá.

Variedad y costos accesibles

Los clientes podrán adquirir bolsas con una selección de productos frescos que incluyen papas, pepinos, plátanos, cebollas (blancas o moradas), pimentones, tomates y zanahorias. Los paquetes estarán disponibles en tres precios distintos:

  • B/. 3.00
  • B/. 5.00
  • B/. 8.00
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029663616031695072?s=20&partner=&hide_thread=false

Apoyo al productor nacional

La iniciativa, impulsada por los vendedores nacionales con el respaldo de la administración de Mercados Municipales, busca fomentar el consumo de productos locales y apoyar a quienes trabajan en su distribución. Los interesados tienen dos opciones para realizar su compra:

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministro Frank Ábrego firma acuerdo de seguridad con EE. UU. contra narcotráfico

CK Hutchison amplía demanda contra Panamá por puertos de Balboa y Cristóbal

ACODECO alerta por recall de Toyota Land Cruiser 300 y Lexus LX600

Recomendadas

Más Noticias