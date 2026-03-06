Mercado San Felipe Neri lanza venta de bolsas de vegetales "La Puerca del Neri"

El próximo miércoles 18 de marzo, el Mercado San Felipe Neri realizará una venta especial de sus populares bolsas mixtas de vegetales, conocidas como “La Puerca del Neri”, anunció la Alcaldía de Panamá.

También te puede interesar: Alcaldía de Panamá abre cursos gratuitos de ballet, hip hop y danza para niños

Variedad y costos accesibles

Los clientes podrán adquirir bolsas con una selección de productos frescos que incluyen papas, pepinos, plátanos, cebollas (blancas o moradas), pimentones, tomates y zanahorias. Los paquetes estarán disponibles en tres precios distintos:

B/. 3.00

B/. 5.00

B/. 8.00

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029663616031695072?s=20&partner=&hide_thread=false El próximo miércoles 18 de marzo los comerciantes del Mercado San Felipe realizarán una venta especial de la populares bolsas mixtas de vegetales “La Puerca del Neri”.



Las bolsas tendrán un costo de B/.3.00, B/.5.oo y de B/.8.00 y llevarán papas, pepinos, plátanos, cebollas… pic.twitter.com/fA1IBzS8or — Telemetro Reporta (@TReporta) March 5, 2026

Apoyo al productor nacional

La iniciativa, impulsada por los vendedores nacionales con el respaldo de la administración de Mercados Municipales, busca fomentar el consumo de productos locales y apoyar a quienes trabajan en su distribución. Los interesados tienen dos opciones para realizar su compra: