Mercado San Felipe Neri lanza venta de bolsas de vegetales "La Puerca del Neri"

El próximo miércoles 18 de marzo, el Mercado San Felipe Neri realizará una venta especial de sus populares bolsas mixtas de vegetales, conocidas como “La Puerca del Neri”, anunció la Alcaldía de Panamá.
Variedad y costos accesibles
Los clientes podrán adquirir bolsas con una selección de productos frescos que incluyen papas, pepinos, plátanos, cebollas (blancas o moradas), pimentones, tomates y zanahorias. Los paquetes estarán disponibles en tres precios distintos:
- B/. 3.00
- B/. 5.00
- B/. 8.00
Apoyo al productor nacional
La iniciativa, impulsada por los vendedores nacionales con el respaldo de la administración de Mercados Municipales, busca fomentar el consumo de productos locales y apoyar a quienes trabajan en su distribución. Los interesados tienen dos opciones para realizar su compra:
- Pueden reservar sus bolsas previamente a través del enlace: https://pasarela.mupa.gob.pa/evento/la-puerca-del-neri.
- También pueden asistir directamente al mercado para comprar las bolsas el día del evento.