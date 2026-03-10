MINSEG destaca heroica labor de agente que protegió a ciudadanos en el Metro de Panamá

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (MINSEG) destacó el compromiso de las unidades policiales luego de que un agente interviniera sin dudar para garantizar la seguridad de los usuarios en el Metro de Panamá.
Heroica intervención del MINSEG en el Metro de Panamá
A través de sus canales oficiales, el MINSEG hizo pública la labor de una unidad de la Policía Nacional que arriesgó su integridad física, saltando de una gran altura durante una persecución y captura dentro de las instalaciones del sistema de transporte masivo.
Aunque no se precisó la estación exacta donde ocurrió el incidente, la institución enfatizó que la prioridad del agente fue salvaguardar a las personas que se encontraban en el lugar al momento del operativo.