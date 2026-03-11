MINSA confirma más de mil casos acumulados de dengue en todo el país

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud (MINSA), se registran 124 casos con signos de alarma y 4 de dengue grave, lo que ha derivado en 127 hospitalizaciones y 3 lamentables defunciones.
Distribución regional de los casos reportados por el MINSA
La Región Metropolitana encabeza las estadísticas del MINSA con 291 casos, seguida por Colón (123), San Miguelito (115), Bocas del Toro (112) y Panamá Oeste (106). En el sector este de la capital se contabilizan 86 contagios, mientras que en el interior del país, las provincias de Herrera y Chiriquí presentan 72 y 55 casos respectivamente.
Las cifras disminuyen en zonas como Coclé, Darién y las comarcas, pero las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en cada corregimiento.
Corregimientos críticos y medidas de prevención del MINSA
El MINSA identificó que la 24 de Diciembre, Tocumen, Las Garzas y Belisario Frías son los puntos con mayor concentración de contagios. Ante este panorama, la institución insta a la ciudadanía a intensificar la limpieza en los hogares:
- Eliminar recipientes en desuso como latas, botellas y neumáticos.
- Tapar herméticamente los envases utilizados para recolectar agua.
- Limpiar maleza y alrededores de las viviendas con regularidad. La cooperación de la población es vital para frenar la proliferación del mosquito transmisor y evitar que las cifras sigan en aumento durante las próximas semanas.