MINSA confirma más de mil casos acumulados de dengue en todo el país

El MINSA confirmó más de mil casos de dengue en el país. @MINSA

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud ( MINSA ), se registran 124 casos con signos de alarma y 4 de dengue grave, lo que ha derivado en 127 hospitalizaciones y 3 lamentables defunciones.

Distribución regional de los casos reportados por el MINSA

La Región Metropolitana encabeza las estadísticas del MINSA con 291 casos, seguida por Colón (123), San Miguelito (115), Bocas del Toro (112) y Panamá Oeste (106). En el sector este de la capital se contabilizan 86 contagios, mientras que en el interior del país, las provincias de Herrera y Chiriquí presentan 72 y 55 casos respectivamente.

Las cifras disminuyen en zonas como Coclé, Darién y las comarcas, pero las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en cada corregimiento.

Corregimientos críticos y medidas de prevención del MINSA

El MINSA identificó que la 24 de Diciembre, Tocumen, Las Garzas y Belisario Frías son los puntos con mayor concentración de contagios. Ante este panorama, la institución insta a la ciudadanía a intensificar la limpieza en los hogares: