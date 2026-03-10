Semana de Vacunación en las Américas 2026 en Panamá será del 23 al 30 de abril

Panamá - Semana de Vacunación en las Américas

Panamá se prepara para organizar la 24.ª edición de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), una iniciativa regional que busca promover la equidad y el acceso a la vacunación en los países del continente.

Contenido relacionado: Minsa alerta sobre estafadores que se hacen pasar por inspectores sanitarios

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud de Panamá, Itezel de Hewitt, informó que en el país la jornada se desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.

Panamá adelantará la jornada de vacunación

Aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) será del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá decidió adelantar las actividades debido a que el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas.

Las autoridades de salud se desplazarán principalmente hacia comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente aquellas que presentan condiciones como:

Problemas de nutrición

Deserción escolar

Analfabetismo

Difícil acceso geográfico

image

Vacunas que se aplicarán durante la jornada

Durante esta semana se estarán aplicando diversas vacunas del esquema nacional, entre ellas:

Influenza

Neumococo

Vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

Hexavalente

Varicela

Triple viral contra **Sarampión, Paperas y Rubéola

Además, en las regiones donde corresponde, también se aplicará la vacuna contra la Fiebre amarilla.

Jornadas iniciarán en centros infantiles y hogares

image

Las primeras jornadas de vacunación se realizarán en:

Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)

Asilos y casas hogar

Pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Caja de Seguro Social de Panamá

Posteriormente, las actividades se extenderán a grupos esenciales, como bomberos, policías y personal del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).

También se realizarán jornadas dirigidas a adultos mayores y niños, además de puestos de vacunación en centros comerciales, iglesias, puestos permanentes de salud y centros penitenciarios.