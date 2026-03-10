Semana de Vacunación en las Américas 2026 en Panamá será del 23 al 30 de abril

Panamá se prepara para organizar la 24.ª edición de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), una iniciativa regional que busca promover la equidad y el acceso a la vacunación en los países del continente.
La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud de Panamá, Itezel de Hewitt, informó que en el país la jornada se desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.
Panamá adelantará la jornada de vacunación
Aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) será del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá decidió adelantar las actividades debido a que el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas.
Las autoridades de salud se desplazarán principalmente hacia comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente aquellas que presentan condiciones como:
- Problemas de nutrición
- Deserción escolar
- Analfabetismo
- Difícil acceso geográfico
Vacunas que se aplicarán durante la jornada
Durante esta semana se estarán aplicando diversas vacunas del esquema nacional, entre ellas:
- Influenza
- Neumococo
- Vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
- Hexavalente
- Varicela
- Triple viral contra **Sarampión, Paperas y Rubéola
- Además, en las regiones donde corresponde, también se aplicará la vacuna contra la Fiebre amarilla.
Jornadas iniciarán en centros infantiles y hogares
Las primeras jornadas de vacunación se realizarán en:
- Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)
- Asilos y casas hogar
- Pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Caja de Seguro Social de Panamá
Posteriormente, las actividades se extenderán a grupos esenciales, como bomberos, policías y personal del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).
También se realizarán jornadas dirigidas a adultos mayores y niños, además de puestos de vacunación en centros comerciales, iglesias, puestos permanentes de salud y centros penitenciarios.