Panamá Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 14:31

Semana de Vacunación en las Américas 2026 en Panamá será del 23 al 30 de abril

Panamá realizará la Semana de Vacunación en las Américas con jornadas en comunidades y vacunación contra sarampión, influenza y VPH.

Panamá - Semana de Vacunación en las Américas

Panamá - Semana de Vacunación en las Américas

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá se prepara para organizar la 24.ª edición de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), una iniciativa regional que busca promover la equidad y el acceso a la vacunación en los países del continente.

La jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud de Panamá, Itezel de Hewitt, informó que en el país la jornada se desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia”.

Panamá adelantará la jornada de vacunación

Aunque la fecha oficial establecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) será del 26 de abril al 2 de mayo, Panamá decidió adelantar las actividades debido a que el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar el desarrollo de las jornadas.

Las autoridades de salud se desplazarán principalmente hacia comunidades con baja cobertura de vacunación, especialmente aquellas que presentan condiciones como:

  • Problemas de nutrición
  • Deserción escolar
  • Analfabetismo
  • Difícil acceso geográfico
image

Vacunas que se aplicarán durante la jornada

Durante esta semana se estarán aplicando diversas vacunas del esquema nacional, entre ellas:

  • Influenza
  • Neumococo
  • Vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
  • Hexavalente
  • Varicela
  • Triple viral contra **Sarampión, Paperas y Rubéola
  • Además, en las regiones donde corresponde, también se aplicará la vacuna contra la Fiebre amarilla.

Jornadas iniciarán en centros infantiles y hogares

image

Las primeras jornadas de vacunación se realizarán en:

  • Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI)
  • Asilos y casas hogar
  • Pacientes del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI) de la Caja de Seguro Social de Panamá

Posteriormente, las actividades se extenderán a grupos esenciales, como bomberos, policías y personal del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc).

También se realizarán jornadas dirigidas a adultos mayores y niños, además de puestos de vacunación en centros comerciales, iglesias, puestos permanentes de salud y centros penitenciarios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá gana 46 medallas y logra tercer lugar en el Campeonato Centroamericano de Karate Do

IMHPA advierte que Panamá está bajo aviso por alta sensación térmica e incendios

El exhibicionismo en Panamá podría ser castigado con hasta siete años de prisión

Recomendadas

Más Noticias