José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

El político conservador José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile durante una solemne ceremonia celebrada en la ciudad costera de Valparaíso. Al acto asistieron parlamentarios de distintos partidos políticos, así como una docena de jefes de Estado y de Gobierno de diferentes países.

Entre los invitados destacaron el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

José Antonio Kast sucede a Gabriel Boric

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031755836821803325?s=20&partner=&hide_thread=false José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de… pic.twitter.com/kFTjCqTwD0 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 11, 2026

Durante la ceremonia, realizada en el Salón de Honor del Senado, Kast prestó juramento para asumir oficialmente el cargo. “Sí, juro”, expresó el exdiputado al momento de comprometerse a ejercer la Presidencia. El nuevo mandatario, de 60 años, sucede en el cargo al presidente saliente, Gabriel Boric.

Ceremonia de investidura en el Senado

La nueva presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, fue la encargada de colocarle a Kast la banda presidencial y la medalla de O'Higgins, símbolos del poder ejecutivo en Chile. Con este acto protocolar se oficializó el inicio de su mandato presidencial.

Un nuevo escenario político en Chile

La llegada de Kast al poder marca un nuevo capítulo en la política chilena, al convertirse en el primer presidente identificado con la extrema derecha desde el retorno a la democracia en el país sudamericano.

Su gobierno sucede al de Gabriel Boric, quien lideró una administración de orientación progresista.

FUENTE: EFE