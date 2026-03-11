MIVIOT detecta alquileres y ventas ilícitas en Ciudad Esperanza

El director provincial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) en Panamá Oeste, Ariel Guevara, confirmó el miércoles 11 de marzo de 2026 que operativos detectaron alquileres y ventas ilícitas de apartamentos en el proyecto Ciudad Esperanza.
Irregularidades en apartamentos del proyecto habitacional
El director provincial del MIVIOT, Ariel Guevara, informó que los operativos realizados en el proyecto Ciudad Esperanza, ubicado en la provincia de Panamá Oeste, han detectado múltiples irregularidades en el uso de los apartamentos asignados a beneficiarios.
El funcionario explicó que también se han identificado unidades que permanecen vacías la mayor parte del año, ya que algunos beneficiarios solo las visitan ocasionalmente.
Beneficiarios con otras residencias
Guevara indicó que durante las inspecciones se ha comprobado que algunos beneficiarios cuentan con viviendas en otras áreas del país y utilizan los apartamentos del proyecto únicamente de forma ocasional.
El funcionario explicó que la institución busca llegar a acuerdos con quienes no requieren la vivienda para que cedan el beneficio y así poder asignarlo a familias que realmente necesitan una residencia en la provincia de Panamá Oeste, integrada por cinco distritos.
Las autoridades mantienen los operativos dentro del proyecto habitacional con el objetivo de corregir estas prácticas y garantizar que los apartamentos sean ocupados por familias que cumplan con los requisitos establecidos por el programa de vivienda estatal.