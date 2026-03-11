Panamá Oeste Nacionales -  11 de marzo de 2026 - 09:03

MIVIOT detecta alquileres y ventas ilícitas en Ciudad Esperanza

Operativos del MIVIOT en Panamá Oeste detectaron apartamentos alquilados, ventas ilegales y beneficiarios con otras viviendas en Ciudad Esperanza.

MIVIOT detecta alquileres y ventas ilícitas en Panamá Oeste.

MIVIOT detecta alquileres y ventas ilícitas en Panamá Oeste.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El director provincial del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) en Panamá Oeste, Ariel Guevara, confirmó el miércoles 11 de marzo de 2026 que operativos detectaron alquileres y ventas ilícitas de apartamentos en el proyecto Ciudad Esperanza.

MIVIOT - Ariel Guevara
Director provincial de Panam&aacute; Oeste del MIVIOT, Ariel Guevara.

Director provincial de Panamá Oeste del MIVIOT, Ariel Guevara.

Irregularidades en apartamentos del proyecto habitacional

El director provincial del MIVIOT, Ariel Guevara, informó que los operativos realizados en el proyecto Ciudad Esperanza, ubicado en la provincia de Panamá Oeste, han detectado múltiples irregularidades en el uso de los apartamentos asignados a beneficiarios.

“Nos hemos encontrado apartamentos alquilados y venta ilícita de los mismos. Estamos tratando de acabar con este problema que viene de vieja data”, afirmó Guevara. “Nos hemos encontrado apartamentos alquilados y venta ilícita de los mismos. Estamos tratando de acabar con este problema que viene de vieja data”, afirmó Guevara.

El funcionario explicó que también se han identificado unidades que permanecen vacías la mayor parte del año, ya que algunos beneficiarios solo las visitan ocasionalmente.

“Los apartamentos son para que las personas vivan, no para que los tengan como dormitorio eventualmente”, señaló. “Los apartamentos son para que las personas vivan, no para que los tengan como dormitorio eventualmente”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2031719662573023489?s=20&partner=&hide_thread=false

Beneficiarios con otras residencias

Guevara indicó que durante las inspecciones se ha comprobado que algunos beneficiarios cuentan con viviendas en otras áreas del país y utilizan los apartamentos del proyecto únicamente de forma ocasional.

“Hay personas que tienen su residencia en otras partes del país y vienen eventualmente a visitar el apartamento, mientras un vecino se lo cuida”, sostuvo el director provincial del MIVIOT. “Hay personas que tienen su residencia en otras partes del país y vienen eventualmente a visitar el apartamento, mientras un vecino se lo cuida”, sostuvo el director provincial del MIVIOT.

El funcionario explicó que la institución busca llegar a acuerdos con quienes no requieren la vivienda para que cedan el beneficio y así poder asignarlo a familias que realmente necesitan una residencia en la provincia de Panamá Oeste, integrada por cinco distritos.

Las autoridades mantienen los operativos dentro del proyecto habitacional con el objetivo de corregir estas prácticas y garantizar que los apartamentos sean ocupados por familias que cumplan con los requisitos establecidos por el programa de vivienda estatal.

MIVIOT - Casa Esperanza
Proyecto Ciudad Esperanza.

Proyecto Ciudad Esperanza.

En esta nota:
Seguir leyendo

MiAmbiente investiga video de hombre que llevaba un perezoso dentro de una mochila en Colón

MINSA respalda proyecto de ley de etiquetado frontal en alimentos

MINSA confirma más de mil casos acumulados de dengue en todo el país

Recomendadas

Más Noticias