Panamá Nacionales -

Dueña de la monita Karol exige a MiAmbiente esclarecer las causas del fallecimiento de la primate

La dueña de la monita araña Karol protestó junto a familiares en la sede del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), para exigir una investigación sobre las causas del fallecimiento de la primate. Señaló que fue entregada a la entidad en buen estado de salud. Por su parte, MiAmbiente lamentó el fallecimiento del ejemplar e informó que ordenó una investigación administrativa para esclarecer la muerte a causa de tuberculosis.