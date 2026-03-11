MiAmbiente instalará cámaras por presencia de felinos en Veraguas

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) anunció la instalación de cámaras para identificar felinos reportados en la comunidad de Los Lajones, distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas.

También te puede interesar: MiAmbiente investiga video de hombre que llevaba un perezoso dentro de una mochila en Colón

MiAmbiente: Cámaras para identificar especies en la zona

Personal de MiAmbiente acudió al Centro Educativo Los Lajones, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, tras el llamado de padres de familia, estudiantes y docentes por la presencia de supuestos felinos en senderos y caminos de la comunidad.

Las autoridades ambientales informaron que se instalarán cuatro cámaras de monitoreo en diferentes fincas del sector con el objetivo de identificar qué especie de animal está transitando por la zona.

“Vamos a hacer la instalación de unos equipos en los cuales se va a poder fotografiar qué tipo de animal está pasando por el lugar”, explicó el biólogo, Vairon De Garcia, durante la visita a la comunidad. “Vamos a hacer la instalación de unos equipos en los cuales se va a poder fotografiar qué tipo de animal está pasando por el lugar”, explicó el biólogo, Vairon De Garcia, durante la visita a la comunidad.

Las cámaras permanecerán instaladas aproximadamente un mes, periodo en el que se realizará un seguimiento semanal para evaluar la presencia de los animales y definir posibles estrategias de manejo.

Vairon De Garcia -MiAmbiente Biólogo de MiAmbiente, Vairon De Garcia. TReporta

Comunidad recibe orientación sobre conservación

Durante la jornada, especialistas del MiAmbiente también ofrecieron una charla educativa a estudiantes y docentes sobre los felinos presentes en la región, su hábitat natural y la importancia de su conservación.

Residentes del área valoraron la presencia de las autoridades ambientales y las acciones anunciadas.

“Siento que esto está bien, porque ya hacía rato que la gente no venía a hacer esas cosas”, expresó Irene Pérez, una residente de la comunidad. “Siento que esto está bien, porque ya hacía rato que la gente no venía a hacer esas cosas”, expresó Irene Pérez, una residente de la comunidad.

Las autoridades indicaron que los resultados del monitoreo permitirán determinar la especie presente en el área y definir medidas para proteger tanto a la población como a los animales, muchos de los cuales se encuentran en riesgo o en peligro de extinción.