MiAmbiente instalará cámaras por presencia de felinos en Veraguas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció la instalación de cámaras para identificar felinos reportados en la comunidad de Los Lajones, distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas.
MiAmbiente: Cámaras para identificar especies en la zona
Personal de MiAmbiente acudió al Centro Educativo Los Lajones, en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, tras el llamado de padres de familia, estudiantes y docentes por la presencia de supuestos felinos en senderos y caminos de la comunidad.
Las autoridades ambientales informaron que se instalarán cuatro cámaras de monitoreo en diferentes fincas del sector con el objetivo de identificar qué especie de animal está transitando por la zona.
Las cámaras permanecerán instaladas aproximadamente un mes, periodo en el que se realizará un seguimiento semanal para evaluar la presencia de los animales y definir posibles estrategias de manejo.
Comunidad recibe orientación sobre conservación
Durante la jornada, especialistas del MiAmbiente también ofrecieron una charla educativa a estudiantes y docentes sobre los felinos presentes en la región, su hábitat natural y la importancia de su conservación.
Residentes del área valoraron la presencia de las autoridades ambientales y las acciones anunciadas.
Las autoridades indicaron que los resultados del monitoreo permitirán determinar la especie presente en el área y definir medidas para proteger tanto a la población como a los animales, muchos de los cuales se encuentran en riesgo o en peligro de extinción.